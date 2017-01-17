روسيا تختبر بنجاح صاروخا عابرا للقارت

اختبرت روسيا بنجاح، إطلاق صاروخ "توبول - أم الباليستي" العابر للقارات، من موقع الإطلاق بليسيتيسك، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء .

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، "أصاب الصاروخ الهدف المحدد في شبه جزيرة كامشاتكا بدقة عالية"، مؤكدا أنه تم إجراء هذا الاختبار، أمس الاثنين، للتأكد من قدرات وإمكانيات الصاروخ. ويبلغ أقصى مدى الصاروخ "توبول - أم الباليستي" الذي يحمل رأس قذيفة واحدة، 11 ألف كيلومتر ويحمل رؤوس نووية يبلغ وزنها حوالي 550 كيلوطن. ويتسنى إطلاق الصاروخ سواء أكان من منصات إطلاق ثابتة أو منصات برية متحركة.