تمرد جديد في كوت ديفوار

أقدم المئات من العسكريين في كوت ديفوار، اليوم الثلاثاء، على إطلاق النار في الهواء بالعديد من المدن في البلاد، لمطالبة حكومة بلادهم برفع أجورهم مثلما فعلت مع زملائهم في بواكي.

وقال موقع "بي.بي.سي" الإخباري، إن الجنود المتمردين بدأو بإطلاق النار في الهواء بكل من أبيدجان، ياموسوكرو، وديمبوكرو، مان، فضلا عن مدن أخرى، للتعبير عن غضبهم إزاء حكومة بلادهم، التي لم تقد لهم أي مكافئة مالية. ويأتي هذا الخبر خلال أيام من قيام مجموعة من الجنود المتمردين باحتجاز وزير الدفاع الافواري، آلان ريشار دونواهي، حيث يسطر الجنود على بواكي ثاني أكبر مدينة في البلاد، ليتم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات، وقد غادر وزير الدفاع الايفواري مدينة بواكي على متن طائرة فور اطلاق سراحه، وذلك للمطالبة برفع أجورهم. وبعد أيام وقعت حكومة كوت ديفوار على اتفاقية مع المتمردين، مفادها دفع 12 مليون إفريقي 180000 أورو لـ 8500 جنودي، ما دفع باقي العسكريين في البلاد للخروج والمطالبة بمكافئة مالية مثل زملائهم.