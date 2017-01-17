بالفيديو.. شاب يصفع رئيس الحكومة الفرنسي السابق والمرشح للرئاسيات مانويل فالس

تعرض رئيس الحكومة الفرنسية السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا، ما نويل فالس، لاعتداء من طرف شاب قام بتوجيه صفعة على وجهه.

وكان فالس بصدد الخروج من مقر بلدية لامبال، في إطار حملة انتخابية يقوم بها، ليتلقي بعدها أمام المقر بعدد من أنصاره ومحبيه فراح يشرع في مصافحتهم وتبادل التحيات معهم.

وفيما كان شاب في العشرينيات من العمر من ضمن مستقبلي فالس، راح الأول يثققوم مثل غيره بمصافحة المرشح الرئاسي، قبل أن يفاجئه ويفاجئ الجميع بصفعه على وجهه، متلفظا بعبارات غير مفهومة، فيما قام عناصر من الحرس الخاص بفالس بالتحرك بشكل فوري وسريع، أين تم إسقاط الشاب المعتدي أرضا، وغادر فالس موقع الحادث تحت حماية أمنية مشددة.