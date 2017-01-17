30 سيناتورا بالكونغرس الأمريكي يقررون مقاطعة تنصيب ترامب

أعلن 30 عضوا بالكونغرس الأمريكي مقاطعتهم لحفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والمقرر يوم الجمعة المقبل اعتراضا على ما وصفوه بسياساته وتضارب المصالح التجارية مع منصبه الجديد وعلاقته مع روسيا، وقال النائب مارك ديسولنيرعن ولاية كاليفورنيا إنه لن يشارك في مراسم أداء ترامب اليمين الدستورية بسبب ما وصفه بانتهاك ترامب للدستورالأمريكي من خلال إمبراطوريته التجارية في جميع أنحاء العالم. ويعتزم بعض النواب الآخرون ممن قرروا مقاطعة حفل التنصيب أيضا المشاركة في مسيرة احتجاجية سيتم تنظيمها، يوم السبت المقبل والتي سيطالبون فيها بالمساواة العرقية والحماية البيئية وحقوق المرأة، وتأتي هذه المسيرة المقررة والتي ستنظم عقب يوم واحد من تنصيب ترامب رسميا رئيسا جديدا للولايات المتحدة احتجاجا على تصريحاته خلال حملته الانتخابية.