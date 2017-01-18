انتخاب الإيطالي أنطونيو تاجاني رئيسا للبرلمان الأوروبي

انتخب البرلمان الأوروبي الثلاثاء، مرشح حزب الشعب الأوروبي الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، رئيسا جديدا له.

وبحسب «رويترز»، تفوق تاجاني، على مواطنه جياني بيتيلا، مرشح مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين.

ويبلغ عدد نواب البرلمان الأوروبي 751 ويتعين على المرشح لمنصب الرئاسة الفوز بأغلبية تفوق نصف عدد الأصوات لتجنب جولة إعادة.

وينتخب رئيس البرلمان الأوروبي لمدة عامين ونصف قابلة للتجديد، ويتم اختياره بطريقة الاقتراع السري من قبل نواب البرلمان.