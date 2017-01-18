بالفيديو .. أوباما يودع المتحدث باسمه ارنست

فاجأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتحدث، باسمه جوش ارنست أثناء تقديمه الإيجاز الصحافي اليومي، حيث ظهر أوباما بدون سابق إعلان أثناء هذا الإيجاز في البيت الأبيض الثلاثاء .

وأثنى أوباما على المتحدث باسمه المحبوب، وقام بمعانقته معانقة الوداع ثم عاد للبيت الأبيض.

وقال إرنست (39 عاما) معلقا على هذه الواقعة: "لقد كان ذلك كرما لا يصدق" ثم واصل تقديم الإيجاز.

تولى إرنست وظيفة المتحدث باسم أوباما في ماي 2014، ومن المقرر أن تنتهي فترة عمله مع انتهاء ولاية أوباما الجمعة المقبلة. ومن المنتظر أن يحضر أوباما آخر مؤتمر صحافي له اليوم الأربعاء.



