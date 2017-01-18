وزير بريطاني يؤكد استمرار قبول مهاجرين بعد انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي

أكد وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي البريطاني، ديفيد ديفيز، أمس الثلاثاء، إن بريطانيا ستواصل قبول بعض المهاجرين الذين "لايمتلكون مهارات" بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيز، في تدخل أمام البرلمان، "من المرجح استمرار مستوى من الهجرة بدون مهارات ... وكيفية التحكم بها ستكون أمرا مهما في سياسة الهجرة الجديدة". وخلال كلمة تحدثت فيها عن أولوياتها في الخروج من الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن بريطانيا ستواصل جذب "الألمع والأفضل" وستظل دوما في حاجة لهجرة خاصة هجرة أصحاب المهارات المتميزة. يذكر أن الناخبين البريطانيين، كانوا صوتوا خلال استفتاء نظم في شهر جوان من السنة الماضية، بنسبة 51.9 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي انضموا إليه عام 1973.