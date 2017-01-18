القضاء على 17 إرهابيا من تنظيم داعش في شمال سوريا

تمكن الجيش التركي، ضمن عملية درع الفرات، من القضاء على 17 إرهابيا من تنظيم داعش في مدينة الباب بشمال سرويا.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن جيشها قصف 145 موقعا للنتظيم بواسطة المدفعية وراجيمات الصواريخ، ما ادى إلى تدمير ملاجئ ومنصات دفاعية ومنشآت قيادية، وآليات مزودة بالسلاح. وأضاف ذات المصدر، أن سلاح الجو التركي قصف 8 أهداف للتنظيم في قرية سفلانية التابعة لمدينة الباب، أسفرت عن تدمير 6 مخابئ ومبنى عسكري وسيارة مفخخة.