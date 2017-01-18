أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد دونالد ترامب

رفعت مواطنة أمريكية، أمس الثلاثاء، دعوة قضائية ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تتهمه فيها بالتحرش بها جنسيا.

وحسب وسائل إعلامية أمريكية، فإن المواطنة الأمريكية قالت "إن ترامب ترحش بها عام 2007 عندما التقت به لمناقشة إمكانية حصولها على العمل. وأكدت، أنه في حال إعتراف الرئيس الأمريكي الجديد بهذه القضية ستسحب الدعوى. بينما نفى ترامب هذه التهمة الموجه له واصفا المواطنة الأمريكية بالكاذية. ويشار، إلى أن 10 نساء اتهمن ترامب بالتحرش الجنسي نهاية العام الماضي، إلا أن الرئيس المنتخب يعتبر هذه الاتهامات مفبركة، مؤكدة أن وسائل إعلام تسعى إلى تشويه صورته.