القضاء على 37 عنصرا من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، أنه تم القضاءعلى 37 مسلحا من حركة طالبان من بينهم 8 قادة بارزين بالحركة، وذلك في عمليات أمنية مشتركة نفذتها قوات الأمن في عدة أقاليم من أفغانستان.

وكشف ذات المصدر في بيان، أن العمليات نفذت على مدار الـ24 ساعة الماضية في أقاليم "كونار كابيسا أوروزجان هراة قندوز باغلان وهلمند" مشيرة، إلى أن 14 عنصرا من الحركة أصيبوا أيضا كما تم إلقاء القبض على 3 آخرين خلال العمليات من بينهم قادة بارزين. كما تمكنت قوات الأمن من تدمير 4 مخابئ تابعة لعناصر طالبان فضلا عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات خلال العمليات.