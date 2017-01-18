اعتقال 27 شخصا يشتبه بعلاقتهم بالهجوم على الملهى الليلي في تركيا

اعتقلت قوات الأمن التركية في ولاية بورصة غربي تركيا، اليوم الأربعاء، 27 شخصاً بينهم 15 إمرأة، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وصلتهم بالهجوم على الملهى الليلي بمدينة إسطنبول.

وكشف مصدر أمني تركي، أن فرق مكافحة الإرهاب التركية، تلقت معلومات تفيد بانتقال شخص كان يقيم مع منفذ هجوم النادي الليلي في منزل بولاية قونية وسط تركيا، إلى ولاية بورصة. وبناء على هذه المعلومات رصدت فرق مكافحة الإرهاب تحركات الشخص ومن تواصل معهم، ونفذت الشرطة بعدها 7 مداهمات أوقفت خلالها 27 شخصاً. ومن خلال التحقيقات الأولية، تبين أن الموقوفين يحملون جنسيات طاجيكستان، وأوزبكستان، وقرغيزستان، وتركستان الشرقية.وعثرت الشرطة خلال عمليات تفتيش أحد المنازل، على 40 جواز سفر، و38 بطاقة حماية مؤقتة مزورة، و15 هاتف نقال.



