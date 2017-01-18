ارتفاع حصيلة تفجير مالي إلى 80 قتيلا والرئيس يعلن الحداد ثلاثة أيام

أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا، اليوم الأربعاء، حالة الحداد في بلاده لمدة ثلاثة أيام، إثر تفجير استهدف قاعدة عسكرية شمالي البلاد بينما أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 80 شخصا.

وذكرت وسائل الاعلام أن "سيارة مفخخة استهدفت مخيما عسكريا يقع مدينة غاو " الكبرى المدن المالية، والذي يضم عناصر من قوات الجيش، وجماعات مسلحة موالية للحكومة.

و لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. و كانت حصيلة اولية قد اعلنت مصرع 37 شخصا جراء التفجير،حسبما أفادت به مصادر اعلامية نقلا عن مصدر في قوة السلام التابعة للامم المتحدة. و نقلت التقارير عن شهود عيان قولهم ان عشرات الاشخاص قتلوا نتيجة لانفجار سيارة في المعسكر .

وتعيش "غاوا" على وقع أعمال عنف تنفذها مجموعات مسلحة أبرزها تنظيم القاعدة الارهابي التي دأبت على شن هجمات على القوات الدولية شمال البلاد. الأسبوع الماضي قتل خمسة جنود ماليين إثر انفجار لغم أرضي أثناء مرور عربتهم وسط البلاد.