بالفيديو.. 3 أشهر سجنا غير نافذة لصافع مانويل فالس

قضت المحكمة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر غير نافذة في حق شاب قام بصفع رئيس الحكومة الفرنسية السابق مانويل فالس، أثناء مصافحة هذا الاخير لعدد من أنصاره أمام مقر بلدية لابال في اطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها.

وقام فالس برفع دعوة قضائية ضد الشاب البالغ من العمر 18 عاما والذي تظاهر بمصافحته ليفاجئه بصفعة على وجهه قبل ان يتدل احد الحراس الشخصيين للوزير السابق واسقاطه على الأرض، وتهدئة الوضع، وقال الرئيسي لليسار انه "لايمكن ترك مثل هذه الحادثة تمر عبثا"، واضاف "لايوجد عنف في الديموقراطية".

وقالت النيابة العامة في سانت بريوك أنه تم الحكم على الشاب بعقوبة "السجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بالكامل مع إلزام أداء 105 ساعة في خدمة المجتمع في غضون 18 شهرا" .