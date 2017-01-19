أوباما .. أنا أتخوف من بعض ما ينوي ترامب القيام به

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما الأربعاء في آخر مؤتمر صحافي له: "أعتقد أنه فى مصلحة أمريكا، وفي مصلحة العالم، أن تكون لنا علاقات بناءة مع روسيا ".

وردا على سؤال حول ما يتوقعه من ترامب، قال أوباما: "قدمت أفضل مشورة للرئيس المقبل دونالد ترامب، لكنني أتوقع منه أن يمضي قدما بتطبيق القيم التي نادى بها، رغم تخوفي من بعض التصريحات التي عبر فيها عن قناعاته أو ما ينوي القيام به".

وأضاف "أتوقع أن يعمل ترامب على تحسين الوضع الاقتصادي وخلق الوظائف".

وعن سياسة ترامب تجاه المهاجرين، قال: "الأطفال من أبناء المهاجرين لا يمكن معاقبتهم". وأضاف أنه من الإنصاف منح بعض الوقت لترامب قبل الحكم عليه.

وعما يتوقع أن يفعله بعد الرئاسة، أعلن أوباما أنه ينوي تمضية وقت ممتع مع زوجته وابنتيه.