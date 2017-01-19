وفاة شخص وفقدان آخر إثر 4 زلازل قوية هزت وسط إيطاليا

لقي شخص حتفه وفقد آخر إثر أربعة زلازل قوية هزت وسط إيطاليا أمس الأربعاء.

وحسب وكالة "أنسا" للأنباء فإن شخصا على الأقل توفي قرب مدينة تيرامو وفقد آخر إثر انهيار جليدي قرب لاكويلا بمنطقة ابروزو. ووقعت الهزة الأولى عند الساعة 10:25 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 9 كم وفقا للمعهد الوطني للزلازل والبراكين الإيطالي ثم تلتها هزة أخرى بقوة 5.4 درجة عند الساعة 11:14 صباحا ثم ثالثة بقوة 5.3 درجة عند الساعة 11:25 صباحا ثم رابعة بقوة 5.1 درجة عند الساعة 2:33 ظهرا بالتوقيت المحلي . وتحددت مراكز الهزات بين مقاطعتي رييتي ولا كويلا وفقا للمعهد. وأوضحت إدارة الحماية المدنية أن المتوفي الوحيد حتى الآن هو رجل يبلغ من العمر 83 عاما وقد انتشلت جثته من تحت أنقاض مبنى منهار في قرية كاستيل كاستاغنا. وفقد رجل آخر يبلغ من العمر 60 عاما مساء الأربعاء في انهيار جليدي وقع في قرية كامبوتوستو ويحتمل أن يكون في عداد المفقودين. وتم إنقاذ أم وابنها من تحت أنقاض منزل منهار قرب تيرماو وفقا لوكالة "أنسا".