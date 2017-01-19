وفاة 24 طفلا إثر اصطدام شاحنة بحافلة مدرسية في الهند

لقي 24 طفلا على الأقل حتفهم بعدما اصطدمت شاحنة محملة بالرمال بحافلة مدرسية، اليوم الخميس، في ولاية أوتار براديش بشمال الهند.

و ذكرت مصادر أمنية، ان أكثر من 24 طفلا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع بعدما اصطدمت شاحنة مسرعة وجها لوجه بالحافلة. و أوضحت المصادر، أن مستوى الرؤية كان منخفضا وقت وقوع الحادث بسبب الضباب الكثيف فيما تواصل فرق الإغاثة بذل الجهود من أجل إنقاذ عدد من الأطفال الذين ما زالوا عالقين داخل حطام الحافلة. يشار، إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة.