انهيار مبنى تجاري وسط طهران

انهار برج "بلاسكو" الذي يعتبر من المباني التجارية الشهيرة في وسط العاصمة الإيرانية طهران، بسبب نشوب حريق ضخم فيه صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وكشف ذات المصدر، بأن عشرات رجال الإطفاء مع سياراتهم كانوا في المكان لإطفاء الحريق منذ الصباح الباكر، لكن البرج انهار وهناك أنباء عن وجود عشرات رجال الإطفاء تحت الأنقاض. وأوضح المصدر أن المبنى التجاري المؤلف من 17 طابقا انهار بالكامل وأن حوالي 200 رجل إطفاء كانوا داخل المبنى، كما أوردت نبأ إصابة أكثر من 28 شخصا.