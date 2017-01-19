انهيار جليدي يخلف 30 قتيلا في إيطاليا

لقي 30 شخصا حتفهم أمس الأربعاء، اثر انهيار جليدي طمر فندقا بالكامل بمنتج للتزلج في منطقة جبلية وسط ايطاليا، حسبما أفادت به مصادر اعلام اليوم الخميس، نقلا عن مصادر لفرق الاغاثة.

وتمكنت فرقة صغيرة من رجال الانقاذ من بلوغ فندق "ريجوبيانو " وسط ايطاليا، والذي غطاه الثلج كليا نتيجة لانهيار جليدي. وأضاف ذات المصدر، أنه تم العثور على بعض الجثث .وقال انطونيو كروشيتا مسؤول فرق الانقاذ التي توجهت الليلة الماضية الى المنطقة بعد تعرضها لاربع هزات، أن "هناك العديد من القتلى. وكانت عدة هزات ارضية وصلت بعضها الى 5.7 درجات على سلم ريشتر ضربت أمس وسط ايطاليا في منطقة سبق و أن شهدت سلسلة من الزلازل في شهري أوت و أكتوبر الماضيين.