حبس 28 شخصاً يشتبه في انتمائهم لداعش في تركيا

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" اليوم الخميس ، أن محكمة أمرت بحبس 28 شخصاً للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن وجهت النيابة العامة إليهم تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وكشف ذات المصدر، أن محكمة الجزاء التاسعة في إسطنبول، قررت حبس المشتبه بهم الـ28، ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية، بناء على طلب من النيابة العامة في إطار التحقيقات المتعلقة بالمنتمين إلى داعش الإرهابي. وللإشارة، كانت القوات الأمنية التركية، أوقفت في وقت سابق 33 مشتبها لانتمائهم لتنظيم داعش، حيث قررت النيابة العامة إخلاء سبيل أحدهم بعد التحقيقات، وأحالت أمس، 28 منهم إلى المحكمة مع طلب حبسهم، ووضع 4 منهم تحت الرقابة القضائية.