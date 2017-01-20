بالفيديو .. مشاجرة بين نائبات تنتهي بإصابة اثنتين في البرلمان التركي

تسببت مشاجرة بين نائبات من حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة اليسارية في إلغاء جلسة البرلمان التركي أمس الخميس، والتي تسببت في إصابة اثنتين، نقلت أحداهما للمستشفى .

بدأت المشاجرة خلال جلسة التصويت على تعديل دستوري يسعى من خلاله حزب العدالة والتنمية لتسليم السلطة التنفيذية للرئيس، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، حيث حاولت نائبة عن حزب الشعب الجمهوري الحديث في مكبر الصوت مما أخل بسير الجلسة.

ووقعت مشاجرات بعدها بين النواب استخدمت فيها الضربات واللكمات، مما أدى إلى إصابة النائبة عن حزب الشعب الجمهوري سافاك بافاي، وهي معاقة بدنيا، وكذلك سياسية بحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ونقلها للمستشفى.



وتكررت في الفترة الأخيرة المشاجرات داخل البرلمان التركي إلا أنها هذه المرة الأولى التي يقود فيها الشجار نائبات داخل الهيئة التشريعية.