في يومه الأخير.. أوباما يهاتف ميركل ويخفف أحكام سجناء

أجرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزوجها يواكيم سوير الخميس، أعربا فيه عن شكرهما للصداقة الشخصية التى ربطتهم معا.

وقال البيت الأبيض إن اتصال أوباما بميركل هو الأخير له مع زعيم أجنبي وهو يستعد لترك منصبه بعد فترتين رئاسيتين دامتا 8 سنوات.

من ناحية أخرى، بعث أوباما برسالة إلى الكونغرس الخميس ألقى فيها باللوم على أعضائه لإخفاقهم في إغلاق معتقل غوانتانامو بكوبا، الذي كان قد تعهد بإغلاقه بعد أيام فقط من توليه منصبه في عام 2009، حيث لا يزال هناك 41 معتقلا في المنشأة.

وعلى صعيد آخر أمر أوباما بتخفيف الأحكام عن 330 شخصا يقضون عقوبات بالسجن بتهم تتعلق بالمخدرات ليرتفع بذلك عدد الذين أمر بتخفيف مدة عقوبتهم إلى 1715 شخصا، وهو عدد يزيد على ما أصدره 12 من الرؤساء السابقين مجتمعين.