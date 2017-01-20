الحكومة الدنماركية تدرس إرسال قوات خاصة إلى العراق وسوريا لقتال داعش

تدرس الحكومة الدنماركية إرسال قوات خاصة إلى منطقة الحدود بين العراق وسوريا لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الخميس.

ونقلت صحيفة (بوليتيكن) المحلية عن مصادر لم تسمها قولها إنه سيتم مناقشة الخطة اليوم الجمعة في اجتماع لجنة السياسة الخارجية في البرلمان، حيث من المتوقع أن يقدم كل من وزير الدفاع كلاوس هورت فريدريكسن ووزير الخارجية أندرس سامويلسن بيانا عن المهام الجديدة. ووفقا للصحيفة فإن الفكرة هي قتال تنظيم "داعش" بشكل مباشر بالتعاون مع القوات العراقية التي تم تدريب معظم أفرادها خلال العام الماضي. وفي أفريل من العام الماضي وافقت أغلبية واسعة من البرلمان الدنماركي على اقتراح لزيادة مساهمة البلاد العسكرية في القتال ضد "داعش" في العراق وسوريا.