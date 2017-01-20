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90 قتيلا بينهم نساء وأطفال بعد قصف بالخطأ مخيما للنازحين في نيجيريا

  • 20/01/2017
  • النهار اون لاين
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90 قتيلا بينهم نساء وأطفال بعد قصف بالخطأ مخيما للنازحين في نيجيريا تحميل الملف

أعلنت منطمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، أن القصف الذي نفذه الجيش النيجيري بالخطأ على مخيا للناخزين الفارين من ممارسات جماعة بوكو حرام الإرهابية بشمال شرق البلاد، خلف 90 قتيلا بينهم أطفال ونساء.

 

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن حوالي 90 شخصا قتلوا عندما ألقت طائرة حربية تابعة للجيش النيجيري قنبلتين في وسط مدينة ران التي تستقبل النازحين. وأضاف ذات المصدر، أن عملية توزيع المساعدات كانت جارية عند حدوث القصف. وكانت حصيلة أولية، قد ذكرت، يوم الثلاثاء المنصرم، أن القصف الجوي، أدى إلى 50 قتيلا و150 جريحا.

موضوع : 90 قتيلا بينهم نساء وأطفال بعد قصف بالخطأ مخيما للنازحين في نيجيريا
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