اجراءات أمنية مشددة في واشنطن استعدادا لتنصيب ترامب

اتخذت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، اجراءات أمنية مشددة في العاصمة واشنطن استعدادا لتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال راديو (سوا) الأمريكي أنه "من المتوقع أن يتدفق على شوارع واشنطن نحو 900 ألف مواطن سواء من مؤيدي ترامب أو من معارضيه لحضور مراسم التنصيب". وقد اصطفت سيارات الشرطة بالعاصمة الامريكية في معظم أجزاء طريق "بنسلفانيا" الذي سيمر منه موكب ترامب. وصرح وزير الأمن الداخلي الامريكي جيه جونسون بأن الشرطة "تسعى للفصل بين المجموعات التي ستشهد الحدث "قائلا ان "الشيء المقلق هو أن بعض هذه المجموعات مؤيدة لترامب وبعضها معارضة له لذا فقد لا تسير الأمور على ما يرام إن هي تجمعت في نفس المساحة". ومن المقرر إقامة طوق أمني حول مساحة نحو ثمانية كيلومترات مربعة من وسط واشنطن بالاستعانة بقرابة 28 ألفا من أفراد قوات الأمن واستخدام أسيجة تمتد لعدة كيلومترات وحواجز طرق وشاحنات محملة بالرمل. وقد تعهدت الشرطة بضمان حقوق المحتجين الدستورية في حرية التعبير والتجمع السلمي. وصدر نحو 30 تصريحا لتجمعات مناهضة لترامب في واشنطن كما أن هناك تجمعات مماثلة مزمعة في مدن تمتد من بوسطن إلى لوس انجلوس داخل الولايات المتحدة وكذلك في مدن بالخارج منها العاصمة البريطانية لندن ومدينة سيدني الاسترالية. وكانت جماعة من المحتجين تعرف باسم (ديسرابت جيه 20) أو (عطلوا تنصيب ترامب في 20 جانفي) وقد تعهدت بتنظيم مظاهرات عند كل نقطة من نقاط التفتيش ال12 ومنع الوصول إلى احتفالات التنصيب في متنزه (ناشيونال مول) في قلب واشنطن. وقد احتشد الآلاف وبينهم العديد من المشاهير أمس الخميس في نيويورك احتجاجا على مواقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عشية تنصيبه.