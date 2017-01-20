الجيش التركي يقضي على 23 إرهابيا بشمال سوريا

أعلن الجيش التركي، ضمن عملية درع الفرات، أنه تمكن من القضاء على 23 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 224 موقعا بشمال سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف ذات المصدر، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الجيش السوري الحر، تمكن من السيطرة بشكل كلي على قرية السفلانية الواقعة بمحيط مدينة الباب شمالي حلب. وأشار نفس المصدر، إلى أن القوات التركية المشتركة والجيش السوري الحر قصفوا 205 موقعا تابعا للتنظيم، بينما قصف سلاح الجو التركي 19 موقعا، ما أسفر عن تدمير العديد من التحصينات، ومواقع السلاح، والعديد من الأبنية التي يستخدمها التنظيم كمقرات، في مدينة الباب، وجنوب بلدة قباسين، وقريتي السفلانية وبزاعة.