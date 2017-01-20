العثور على 6 ناجين من حادث الانهيار الجليدي في إيطاليا

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الجمعة، أن فرق الإنقاذ الإيطالية عثرت على 6 ناجين من حادث الانهيار الجليدي في فندق ، بعد الزلازل التي ضربت وسط إيطاليا.

وكشف ذات المصدر، أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين وناجين، بعد عثورها أمس الخميس، على نحو 30 جثة لأشخاص قضوا داخل الفندق. وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن رجال الإنقاذ، الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة المنكوبة بسبب سوء الأحوال والظروف القاسية، أن الأشخاص توفوا بسبب درجات الحرارة المنخفضة داخل الفندق الذي حوصروا بداخله، إذ يقع الفندق قرب جبل غران ساسو في منطقة أبروتسو وسط إيطاليا .للذكر، فإن مجموعة من الزلازل القوية ضربت وسط إيطاليا أول أمس الأربعاء، في منطقة قريبة من بلدة أماتريتشي التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة روما.



