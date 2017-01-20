الجيش النيجيري يقضي على 8 إرهابيين بشمال شرق البلاد

شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية، هجوما على مخيم للنازحين بشمال شرق نيجيريا، وذلك عقب أيام من قصف القوات الجوية النيجيرية للمخيم بالخطأ.

وذكرت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، نقلا عن شهود عيان من بينهم عمال إغاثة ومقيمين في المخيم، أن أكثر من 100 من عناصر جماعة بوكو حرام شنوا هجوما على المخيم. وأضافت، أن اشتباكات وقعت بين الإرهابيين ومجموعة من الجنود، استمرت عدة ساعات في محاولة لصد الهجوم الإرهابي، ما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين وإصابة جندي.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى قصف الجيش النيجيري عن طريق الخطأ مخيما للنازحين الفارين من ممارسات جماعة بوكو حرام شمال شرق البلاد إلى 90 شخصا. يذكر أن القوات الجوية النيجيرية، شنت بالخطأ هجوما، يوم الثلاثاء الماضي، على مخيم للنازحين في مدينة "ران" بولاية بورنو بالقرب من الحدود مع الكاميرون.