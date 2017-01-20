بالفيديو.. معارضون لترامب يحطمون متاجر وسيارات بواشنطن

تزامنا مع مراسيم، تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة، في ساحة مبنى الكابيتول، وسط العاصمة الأمريكية واشنطن. تشهد بعض الشوارع القريبة من مبنى الكونغرسن أعمال شغب يقوم بها معارضون لترامب، حيث كسروا واجهات محلات تجارية وزجاج عدة سيارات، فيما تحاول الشرطة تفريقهم. قام مئات من الملثمين، يرتدون زيا اسود، تجمعوا تعبيرا عن رفضهم للرئيس المنتخب دونالد ترامب، برشق الحجارة وتحطيم النوافذ في وسط واشنطن، وتم تحطيم الواجهة الخاصة بمقهى ستاربكس وواجهة مصرف بنك أوف أميركا، بحسب صحافيين من وكالة فرانس برس. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. بينما تتجه أنظار العالم، إلى العاصمة الأمريكية، لمتابعة مراسيم تنصيب، الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، حيث انتشر عشرات الآلاف من أفراد الوكالات الأمنية، ونصبت حواجز لعدة كيلومترات فيما استعد مئات الآلاف من الأشخاص، الذين يخططون للاحتفال، أوالاحتجاج على تنصيب ترامب.