بعد مصادقة البرلمان التركي.. أردوغان قد يبقى في الحكم حتى 2029

صادق مجلس النواب التركي، أمس الجمعة، بالأغلبية الساحقة على مشروع التعديل الدستوري الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب وسائل إعلامية، فقد شارك في التصويت على المشروع 486 نائبا، حيث وافق 342 نائبا، بينما صوت 141 منهم ضد المشروع. وينص مشروع التعديل الدستوري، على تقليص مهام مجلس الوزراء، أي سيكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، حيث سيتم نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029. وللإشارة، يصبح المشروع ساري المفعول عند إجراء الجولة الثانية من عملية التصويت، التي ستكون حاسمة ونهائية، حيث يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.