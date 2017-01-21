مقتل 18 شخصا إثر انفجار قنبلة في سوق بباكستان

أعلنت وسائل إعلام باكستانية اليوم السبت، أن 18 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر انفجار قنبلة في سوق بالمنطقة القبلية شمال غرب باكستان.

ومن جهتهم قال مسؤولون، إن الاعتداء وقع في سوق للخضار في باراشينار كبرى مدن إقليم كرام القبلي بالقرب من الحدود مع أفغانستان، ورجحوا إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا .وصرح إكرام الله خان المسؤول في إدارة باراشينار أن الانفجار نجم عن عبوة يدوية الصنع وضعت في صندوق للخضار.وقال نور الله خان المسؤول في مستشفى باراشينار إن أربعين جريحا و11 جثة نقلوا الى هذا المركز الطبي. وفي ذات السياق، أعلن الجيش الباكستاني أنه أرسل جنودا الى الموقع، وأضاف في بيان مقتضب أن مروحيات الجيش تقوم بنقل المصابين. للإشارة، تتعرض مناطق متفرقة من باكستان لهجمات إرهابية مماثلة وعمليات انتحارية باستمرار تتبنى أغلبها حركة طالبان باكستان المسؤولية عن تنفيذها.