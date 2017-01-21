مقتل 16 طفلا وإصابة 39 آخرين في حادث مرور بإيطاليا

لقي 16 طفلا من جنسية مجرية حتفهم وأصيب 39 آخرون، في حادث مرور، وقع ليلة الجمعة إلى السبت، في مدينة فيرونا الإيطالية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، استنادا للتحقيقات الأولية، إن الحادث ناجم عن إصطدام حافلة لنقل الطلبة، كانت تقل على متنها 55 شخصا 50 منهم من المراهقين، بصرح ما تسبب في اشتعلت النيران فيها، مشيرة إلى أن الحادث خلف 16 قتيلا وإصابة 39 آخرين بجروح. وأضاف ذات المصدر، أن الحافلة المجرية كانت متجهة من العاصمة المجرية بودابست إلى فرنسا مرور من إيطاليا أين وقع الحادث على مستوى مدينة فيرونا. وأضافت وكالة، أن الأطفال الذين تعرضوا للحادث تترواح أعمارهم ما بين 14 إلى 18 عاما. من جهتها، فتحت السلطات المعنية تحقيقا، لمعرفة الأسباب التي أدت لوقوع الحادث الأليم.