ترامب يوقع أول مرسوم بعد تنصيبه لتقليص القانون الصحي لأوباما

وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الليلة الماضية أول مراسيمه التنفيذية الموجهة إلى أجهزة الدولة لتقليص أكبر عدد ممكن من جوانب قانون التأمين الصحي الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما المعروف باسم "أوباما كير".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، إن المرسوم الذي جاء في صفحة واحدة وقعه الرئيس ترامب بعجالة في مراسم منسقة بالمكتب البيضاوي"مكتب الرئيس بالبيت الأبيض" وذلك بعد وقت وجيز من مغادرته لحفل التنصيب. مشيرة، إلى أن هذا المرسوم لم يعط أي تفاصيل حول الجوانب التي يستهدفها من قانون "أوباما كير. ويمنح المرسوم الهيئات الفيدرالية حرية واسعة في تغيير أو تأجيل أو التخلي عن أحكام القانون في حالة اعتبروه مكلفا على شركات التأمين أو شركات الأدوية أو الأطباء أو المرضى أو الولايات. وهو ما يشير حسب الصحيفة، إلى أن المرسوم سيكون له تأثير واسع النطاق حيث يسمح فعليا ببدء تفكيك القانون قبل أن يتحرك الكونغرس لإلغائه. وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم يقر بما قاله ترامب أثناء حملته الانتخابية، وهو أن سياسة إدارته ستسعى إلى الإلغاء الفوري للقانون، لكن الرئيس الجديد والجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه لم يصيغوا بعد قانونا بديلا، وهو ما يستبعد احتمال إلغاء "أوباما كير" على الفور. وينص المرسوم الأول لترامب، على إنه في الوقت الحالي ولحين إلغاء "أوباما كير" يتحتم على الأجهزة التنفيذية ضمان تنفيذه بكفاءة، "اتخذوا كل الإجراءات بما يتفق مع القانون للحد من الأعباء الاقتصادية والتنظيمية التي لا مبرر لها، واستعدوا لمنح الولايات مرونة وسيطرة أكثر لخلق سوق رعاية صحية أكثر حرية وانفتاحا" وقالت الصحيفة، إن المرسوم له "أهمية رمزية وجوهرية" حيث يسمح لترامب بأن يقول إنه تصرف نحو إلغاء قانون التأمين الصحي الذي وصفه مرارا بأنه "ارثي.