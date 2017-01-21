إصابة 6 شرطيين في أعمال شغب بواشنطن عقب تنصيب ترامب

أصيب 6 من أفراد الشرطة بجروح، أمس الجمعة، بعد أن تحولت مظاهرات سلمية إلى أعمال شغب في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب، في حين تم توقيف 217 متظاهرا.

وصرح مسؤول الشرطة في واشنطن، اليوم السبت، أن المظاهرات التي شهدتها العاصمة واشنطن، عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب، أسفرت عن إصابة 6 من الشرطة بجروح طفيفة، وتوقيف 217 متظاهرا. وأضاف، أن نحو 500 شخص شاركوا في المظاهرات التي اندلعت بالعديد من الأحياء بالمدينة، واستمرت على مدار اليوم. وأشار ذات المسؤول، إلى تعرض بعض الأحياء لخسائر كبيرة، على يد مجموعات صغيرة حاولت الوصول إلى مكان حفل التنصيب. ومن المنتظر أن تتواصل المظاهرات ضد تولي ترامب مهام الرئاسة في الولايات المتحدة.