طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار استهدف سوقا في باكستان

تبنت حركة طالبان بباكستان الانفجار الذي استهدف سوقا في منطقة قبلية شمال غربى باكستان، حسبما افادت به وسائل إعلام باكستانية اليوم السبت.

وكشف ذات المصدر، أن حصيلة ضحايا الانفجار قد ارتفعت إلى 25 قتيلا. وذكرت وسائل إعلام باكستانية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن انفجارا ستهدف سوقا مزدحما لبيع الخضراوات في باراشينار كبرى مدن إقليم كرام القبلى، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، أدى إلى مقتل 18 شخصا، وإصابة أكثر من 40 آخرين. فيما طوقت السلطات المنطقة التي شهدت الانفجار، وتم الاستعانة بمروحية عسكرية للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفى.