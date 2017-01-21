اعتقال وزيرة الثقافة الكورية الجنوبية بسبب فضيحة سياسية

أصدرت محكمة كورية جنوبية، مذكرة اعتقال بحق وزيرة الثقافة والرياضة والسياحة جو يون سون، وأيضا رئيس مكتب سكرتارية الرئاسة السابق كيم كي- تشون، على خلفية تورطهما في القائمة السوداء للفنانين .

وحسبما أفادت به وسائل إعلام كورية ، كان فريق المدعي المستقل الذي يحقق في فضيحة إساءة استخدام النفوذ المتعلقة برئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، وصديقتها تشوي سون سيل، قد طلب في يوم 18 جانفي الجاري إصدار مذكرة اعتقال جو يون سون وكيم كي- تشون بتهمة إساءة استغلال السلطة وشهادة الزور أثناء جلسة الاستماع البرلمانية .وتم اعتقال "كيم" بتهمة إنشاء وإدارة "قائمة سوداء" بأسماء الشخصيات الثقافية التي تنتقد الحكومة المحافظة، ومنع المدرجين فيها من تلقي الدعم الحكومي خلال فترة توليه منصبه "أوت 2013- فيفري 2015"، فيما يشتبه في أن وزيرة الثقافة "جو" متورطة في إنشاء القائمة السوداء.كما تم اعتقال "جو" بتهمة إنشاء وإدارة القائمة السوداء أثناء عملها كمستشارة للرئيسة بارك للشؤون السياسية في الفترة الممتدة من جوان 2014 إلى ماي2015.