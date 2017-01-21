الأمن الروسي يقضي على إرهابيين اثنين في داغستان

قضى رجال الأمن الروسي، على إرهابيين اثنين في قرية "فبريود" بمنطقة كيزليار في داغستان، حسبما أفاد به مصدر أمني في جمهورية داغستان.

وكشف ذات المصدر، أن المعطيات الأولية، تدل على أن أحد الإرهابيين من سكان قرية حي نوفي كوستياك التابعة لمنطقة خاسافيورت بداغستان، وكان قد قبع في السجن لمدة 15 عاما بتهمة ارتكاب جريمة قتل وتم إخلاء سبيله بشكل مشروط قبل انتهاء مدة السجن. للإشارة، فقد فرض نظام "عملية مكافحة إرهاب" صباح اليوم في قرية "فبريود"، عملية مداهمة اقتحم من خلالها رجال الأمن الروسي، أحد البيوت وقتلوا شخصين مسلحين، كانا هناك بعد أن رفضا الاستسلام وأبديا مقاومة.