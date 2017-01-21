هلاك 10 أشخاص ردما تحت التراب بعد إنهيار فندق بالصين

لقي 10 أشخاص حتفهم، أمس الجمعة، في إنهيار أرضي ضرب جزءا من فندق بمنطقة نانتشانغ في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وذكرت السلطات المحلية، في تصريحات لها اليوم السبت، أن الأشخاص الـ 5 الذين تم انتشالهم وهم أحياء بعد وقوع الانهيار، توفي منهم اثنان اليوم بعد وصولهم للمستشفى.

وكان بيان رسمى قد نشر بوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في وقت سابق، أفاد بأن الانهيار وقع مساء أمس وتسبب في تدمير فندق "ميراج" ودفن أجزاء منه تحت حوالي 3000 متر مكعب من الحطام والركام، وفي محاصرة 15 شخصا منهم عمال الفندق الضيوف في المطعم في الطابق الأول من الفندق المكون من 3 طوابق. يشار إلى أنه تم تعليق عمليات الانقاذ، بسبب مخاطر وقوع انهيارات أخرى، حيث يقوم رجال الانقاذ حاليا بإزالة الصخور المحيطة بالموقع قبل استئناف عمليات البحث لاحقا.