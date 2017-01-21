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صحيفة بلغارية كبيرة تحوّل أوباما وزوجته إلى قرود

  • 21/01/2017
  • خ. صديق
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صحيفة بلغارية كبيرة تحوّل أوباما وزوجته إلى قرود تحميل الملف

نشرت صحيفة ذي بلغاريان تايمز رسما كاريكاتوريا أثار الكثير من الجدل، ليس فقط في بلغاريا، بل أيضا في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الامريكية.

وصور الرسم الكاريكاتوري عملية نقل السلطة بين الرئيس الأمريكي المغادر باراك أوباما وخليفته دونالد ترامب، في الاحتفالات التي جرت أمس الجمعة، حيث أظهر الرسم ترامب وزوجته وهما ينظران بسخرية تجاه أوباما وزوجته ميتشيل، فيما وضع صاحب الرسم على جسديهما رأسي قردين.

وبدا من خلال الرسم وجود إيحاءات وتشبيهات عنصرية، وهو ما أثار حفيظة الكثير من السياسيين والمسؤولين ليس في بلغاريا وحدها، بل في دول اوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية.

موضوع : صحيفة بلغارية كبيرة تحوّل أوباما وزوجته إلى قرود
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