ارتفاع عدد قتلى مخيم النازحين بنيجيريا الى 170

أفادت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، غيرالحكومية العاملة فى المجال الإنساني، اليوم السبت، بارتفاع أعداد القتلى جراء الغارة الجوية على أحد مخيمات النازحين فى مدينة ران بنيجيريا نهاية الأسبوع الماضي الى 170 ضحية.

ولفتت المنظمة ، أن التقديرات الأولية لعدد القتلى، بعد إلقاء طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بالخطأ قنبلتين على المخيم الذى يستضيف آلاف النازحين، كانت تشير إلى 90 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما أكدت تقارير مصدرها سكان المنطقة وقادة المجتمع المحلى أن ما لا يقل عن 170 شخصا قتلوا فى الهجوم.

وقال مسؤول أطباء بلا حدود، إن مأساة ران توضح بجلاء الوضع المزري فى ولاية بورنو النيجيرية، حيث يعيش السكان محاصرين فى حلقة مفرغة من العنف اليومي، بين الجيش النيجيري وجماعة بوكو حرام المسلحة، وبما أدى إلى تشريد قرابة 3 ملايين شخص على مدى السنوات القليلة الماضية وهؤلاء بحاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة.