زلزال بقوة 8 درجات يضرب قبالة بابوا غينيا الجديدة وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 8 درجات على سلم ريشتر اليوم الأحد، قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال حدد على بعد 47 كيلومترا غرب أراوا في جزر بوجانفيل في بابوا غينيا الجديدة. من جانبه قال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي "من المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) خطيرة وواسعة النطاق نتيجة لهذا الزلزال خلال الثلاث ساعات المقبلة على طول سواحل بابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون وناورو وبوهنبي وفانواتو وتشوك وإندونيسيا".