بالصور... مقتل وإصابة 132 شخصا بعد إنحراف قطار بشرق الهند

شهدت منطقة كونيرا بمدينة أندرا برديش الواقعة بشرق الهند، حادث خطير، وقع صباح اليوم الأحد، جراء إنحراف قطار عن سكته الحديدية، ما أدى إلى مقتل 32 وإصابة 100 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حصيلة قابلة للإرتفاع.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إينديا"، نقلا عن مسؤول في شركة السكك الحديدية، إن الحادث ناجم عن إنحراف القاطرة الأمامية و8 عربات عن السكة، ما أسفر عن مقتل العشرات وجرحى المئات. وأضافت الصحيفة، أن الحادث وقع في منطقة كونيرا بمدينة أندرا برديش شرقي البلاد. وأشار ذات المصدر، إلى أن فرق الإنقاذ سارعت إلى مكان الحادث وباشرت في أعمال الإغاثة وإجلاء الركاب ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من المنطقة. وللإشارة، تشهد الهند من حين إلى آخر حوادث مماثلة، تسبب في مقتل المئات من المدنيين.