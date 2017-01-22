إيران تكشف عن ردها على ترامب في حال تمزيقه الاتفاق النووي

أكدت إيران أنها ستستأنف برنامجها النووي السابق سريعا، في حال أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمزيق الاتفاق النووي، حسب ما أعلن عنه رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها صالحي مع شبكة "سي بي سي" الكندية، مشيرا إلى أن إيران لا تريد تمزيق خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، ولكن في حال قيام ترامب بتمزيقه، "يمكننا ببساطة استئناف البرنامج النووي السابق وليس فقط العودة إلى المكان السابق فحسب وإنما يمكننا من الناحية الفنية الذهاب إلى ما هو أبعد بكثير عما كنا عليه سابقا". واعتبر صالحي أن عدم تطرق ترامب لإيران في الكلمة التي ألقاها خلال حفل التنصيب أمر جيد، واصفا في نفس الوقت ما أعلنته الحكومة الأمريكية بشأن بناء منظومة دفاعية صاروخية لمواجهة إيران وكوريا الشمالية، بأنها "هراء".

وأكد أن هذا القرار السياسي يتعارض مع المنطق حيث تبلغ المسافة بين بلاده والولايات المتحدة أكثر من 16 ألف كيلومتر، قائلا "لم نفكر أبدا ببناء صواريخ تقطع هذه المسافة".

وكان ترامب قد وصف خلال الحملة الانتخابية الاتفاق النووي بأنه "كارثة" و"أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق"، وقال إنه "قد يؤدي إلى محرقة نووية".

فيما أشادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالاتفاق الذي أبرم في جويلية 2015، بين إيران ومجموعة "5+1" كوسيلة لإجهاض مسعى طهران المشتبه به لتطوير أسلحة نووية، ولكبح أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وفي المقابل وافق أوباما على رفع العقوبات عن إيران.