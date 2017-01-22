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الجيش الأفغاني يقضي على 41 إرهابيا خلال يوم واحد

  • 22/01/2017
  • النهار اون لاين
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الجيش الأفغاني يقضي على 41 إرهابيا خلال يوم واحد تحميل الملف

لقي 41 إرهابيا على الأقل حتفهم وأصيب 25 آخرون ،خلال عمليات أمنية متفرقة للجيش والشرطة الأفغانية في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفا به بيان لوزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد.

وجاء في البيان، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شنت قوات الدفاع  والأمن الأفغانية، عمليات مشتركة من أجل حماية الأرواح والممتلكات وهزيمة المتمردين في أجزاء مختلفة من البلاد، مما أسفر عن مقتل 41 مسلحا وإصابة 25 آخرين. وأضاف البيان، أن القوات المشتركة عثرت على ذخائر خفيفة وثقيلة، خلال الغارات التي تم شنها في مقاطعات كبيسا وأروزجان وقندهار وقندوز وهلمند وصادرتها. وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، قد أكدت أول أمس الجمعة، مقتل 53 مسلحا خلال عمليات عسكرية متفرقة بالبلاد. 

موضوع : الجيش الأفغاني يقضي على 41 إرهابيا خلال يوم واحد
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