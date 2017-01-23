مقتل 16 شخصا على الأقل في عواصف تجتاح الولايات المتحدة

أدى سوء الأحوال الجوية في جنوب الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا حسبما أعلنت السلطات.

وقتل اثنا عشر شخصا ليلة الأحد في جورجيا، التي ضربتها عاصفة عنيفة، وفق ما أفادت وكالة الأمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالولاية في بيان.

وتوفي أربعة أشخاص آخرون وأصيب 20 صباح السبت في إعصار في جنوب ولاية ميسيسيبي، وفقا لوكالة خدمات الطوارئ في هذه الولاية.

ورغم مرور العواصف، إلا أن السلطات حذرت من موجة ثانية من الأحوال الجوية السيئة تنذر بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وتعرضت بعض المناطق لهطول أمطار بلغ منسوبها 10 سنتمترات مع احتمال تزايدها، بحسب تلفزيون "أن دبليو أس".