انطلاق المفاوضات السورية اليوم في أستانة

تلتقي الأطراف السورية المتحاربة في مدينة أستانة عاصمة كازاخستان اليوم الإثنين، مع روسيا وتركيا وإيران، التي ترعى هذه المحادثات في محاولة لتحقيق تقدم نحو هدف أخفق آخرون مرارا في بلوغه، وهو وضع نهاية للحرب الدائرة منذ ست سنوات.

وهذه أول مرة تلتقي فيها المعارضة وممثلون للرئيس السوري بشار الأسد منذ تعليق المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في جنيف في بداية العام الماضي.

وقلل منظمو المحادثات من توقعات تحقيق انفراجة في أستانة، ولا توجد شخصيات حكومية رفيعة بين الوفود، وقالت وزارة الخارجية في كازاخستان يوم الأحد، إنها تتوقع انتهاء الاجتماعات بحلول ظهر الثلاثاء.