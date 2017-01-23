هاكرز يشعلون الحرب العالمية على تويتر

أقدم مجموعة من الهاكرز، أمس الأحد، على إختراق صحيفة أمريكية رسمية في موقع التويتر، ونشروا خبرا مفاده أن روسيا تعد لضربة صاروخية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب الهاكرز المجهولون، بعد إختراقهم الحساب الرسمي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعلقيا مرفوقا بصورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إن "روسيا تعد لضربة صاروخية على الولايات المتحدة. وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن عدد المشتركين بصفحة التويتر يصل إلى 250 ألفا، وجرى حذف الخبر المنشور سريعا، وتجري الصحيفة تحقيقا بشأن الاختراق.