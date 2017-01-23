مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية بالكاميرن قرب الحدود مع نيجيريا

أعلنت السلطات في الكاميرون، اليوم الإثنين، مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية "هليكوبتر" بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الضحايا بينهم الجنرال العسكري جاكوب كودجي الذي يعمل على تنسيق عمليات التصدي لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية, مشيرة إلى أن الهليكوبتر تحطمت بالقرب من منطقة "بوجو" أقصى شمال البلاد. وأضافت الشبكة الأمريكية أن الهليكوبتر كانت في مهمة في إطار عمليات مكافحة جماعة "بوكو حرام" المسلحة عندما تحطمت, مشيرة إلى أن أسباب وقوع الحادث لم تعرف بعد.