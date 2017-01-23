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أوكرانيا تضبط طائرة محملة بالصورايخ كانت متجهة إلى إيران

  • 23/01/2017
  • النهار اون لاين
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أوكرانيا تضبط طائرة محملة بالصورايخ كانت متجهة إلى إيران تحميل الملف

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن الأوكرانية، تمكنت من ضبط طائرة لنقل المسافرين كانت متجهة إلى إيران، محملة بالأسلحة من مختلف الأنواع في مطار كييف الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية، عن مصادر أمنية أوكرانية ، قولها، إن الأسلحة التي تم ضبطها على متن الطائرة ، تشمل مجموعة من الأنظمة الصاروخية ومضادات الدبابات، موضحا أن الأسلحة المحجوزة تم إكتشافها في مطار كييف الدولي المسمى "جولياني". وأوضحت ذات المصادر، أن شرطة المطار عثرت على الأسلحة مخبأة بإحكام داخل صناديق وأكياس، مشيرا إلى أن هذه رحلة الطائرة لم تكن مسجلة على خط سير الرحلات.

موضوع : أوكرانيا تضبط طائرة محملة بالصورايخ كانت متجهة إلى إيران
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