حالة طوارئ بعد وفاة شخصين واصابة 67 آخرين بالجمرة الخبيثة في زامبيا

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بعد وفاة شخصين واصابة 67 آخرين بالجمرة الخبيثة حسبما نشرته وسائل الاعلام عن وزير الصحة الزامبي، شيتلو تشيلوفي، اليوم الإثنين و أضاف المصدر، أن شخصين لقيا حتفهما وهناك 67 آخرين متواجدون بالمستشفيات تحت الرعاية الطبية منذ أن انتشر المرض في شهر نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن هؤولاء يتلقون العلاج منذ 17 جانفي 2017 بعد تناول لحم ملوث، موضحا أن الجوع أعاق الجهود التي يتم بذلها للسيطرة على انتشار المرض. الجدير بالذكر، أن الحكومة الزامبية كانت قد منعت المواطنين من تناول لحوم الماشية التي نفقت بسبب الجمرة الخبيثة.