بالفيديو .. هكذا قضى أوباما يومه الأول كمواطن عادي

عاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مجددا إلى صفوف المواطنين العاديين، بعد انتهاء فترة حكمه التي بدأت في العام 2009، ولم يعد يحمل الآن أي صفة رسمية، وكان أول ما بدأ به هو لعب الغولف.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا ذكرت فيه أن أوباما توجه الأحد إلى ملعب غولف "بوركيوبن كريك"، شديد الخصوصية، بمنتجع رانشو ميراج في كاليفورنيا، حيث لعب الغولف في ملعب 18 فجوة.

وبينت "ديلي ميل" أن أوباما يقضي إجازته في منطقة بالم سبرينغ، بعد يوم واحد من مغادرته البيت الأبيض، مشيرة إلى أنه يقيم وزوجته ميشال في قصر جيمس كوستوس، السفير لدى إسبانيا.